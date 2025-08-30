Mercato : Le PSG annonce des recrues surprises !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a été très calme depuis le début du mercato estival avec seulement trois nouvelles recrues, mais cette stratégie dissimule bel et bien une surprise comme l'a indiqué Luis Enrique vendredi en conférence de presse : le coach espagnol du PSG souhaite en réalité faire de la place à certains jeunes issus du centre de formation, qui seront des recrues déguisées pour venir prêter main forte au PSG cette saison.

Renato Marin (18 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€) et Ilya Zabarnyi (22 ans, 63M€) : Voilà, à ce jour, les trois seules et uniques recrues du PSG depuis le début du mercato estival 2025. Le club de la capitale s'est montré relativement raisonnable depuis le début de l'été sur le marché des transferts et n'a pas recruté en masse, mais cela dissimule une stratégie bien précise comme l'a expliqué Luis Enrique vendredi en conférence de presse. Le coach espagnol du PSG souhaite, en réalité, mettre en avant certains titis issus du centre de formation plutôt que d'aller chercher les joueurs dans d'autres clubs.

« Il faut faire confiance aux jeunes » « Bien sûr. Ce n’est pas un modèle de penser à toujours signer 4-5 joueurs. Il faut faire confiance aux jeunes qui ont été recrutés et à ceux du centre de formation. Peut-être qu’ils ne sont pas réguliers, mais on doit le gérer pour affronter une saison. Chaque année est différente et présente de nouvelles situations. On est content de l’effectif que nous avons. On veut toujours l’améliorer, on pense à des changements. Mais il est important de valoriser nos joueurs », a indiqué Luis Enrique pour justifier sa stratégie.