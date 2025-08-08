Mercato : «Deux monstres» ont signé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien latéral gauche du PSG, Boukary Dramé n’a jamais coupé les ponts avec son club formateur. À 40 ans, l’ex-Titi suit toujours avec attention l’évolution du PSG et notamment celle de ses héritiers au poste qu’il occupait. Dans un entretien, il a salué les qualités exceptionnelles des deux titulaires actuels du couloir : Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Formé au PSG et apparu à 38 reprises sous le maillot rouge et bleu entre 2005 et 2007, Boukary Dramé n’a jamais coupé le lien avec le club de la capitale. Aujourd’hui âgé de 40 ans, l’ancien défenseur observe avec attention la progression des joueurs qui occupent désormais son ancien poste. À l’occasion d’un entretien accordé à Top Mercato, il s’est exprimé sans détour sur le niveau affiché par Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous deux prolongés par le PSG en février dernier. Et le constat est sans appel.

« Ils sont exceptionnels ! » « Ils sont exceptionnels ! Pour être latéral, en Italie on dit qu’il faut une grosse “cilindrata“, une grosse cylindrée, des chevaux sous le capot ! Il faut accélérer, faire les efforts et savoir les répéter. Les deux, à ce niveau-là, ce sont des monstres. Ils font partie des meilleurs passeurs et même des meilleurs buteurs en Ligue 1 je crois, c’est dire ! Avec des joueurs qui peuvent se rapprocher de leur niveau, ce n’est pas facile ! Même un joueur comme Federico Dimarco, de l’Inter, qui fait partie des meilleurs latéraux en Italie, on l’a vu, il est loin de Nuno Mendes » a déclaré Dramé.