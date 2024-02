Menaces, intimidation… Le match du PSG provoque un énorme clash !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé face à la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Daniel Riolo s'en est pris à Marquinhos, estimant qu'il avait toujours l'air « apeuré » en C1. Dans la foulée, le frère du joueur a menacé le journaliste français.

Pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG est opposé à la Real Sociedad. Lors du match aller, les hommes de Luis Enrique ont accueilli leurs adversaires au Parc des Princes ce mercredi soir. Après une première mi-temps poussive, la bande à Kylian Mbappé est revenue des vestiaires avec de meilleures intentions en deuxième période. Et le PSG a réussi à l'emporter 2-0 face à la Real Sociedad. Malgré tout, Daniel Riolo s'est attaqué à Marquinhos après la rencontre.

Mbappé - Haaland : C’est la panique au Real Madrid ! https://t.co/1imkAle0xb pic.twitter.com/8tF7BhhrTz — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

«Il a du caca sur les cuisses»

« Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe. Honnêtement, je ne sais pas, il a toujours l’air d’être apeuré dans ses prises de balle. L’expérience qu’il a, c’est une expérience de loose » , a déclaré Daniel Riolo dans l'émission l' After Foot ce mercredi soir.

«On verra qui va se chier dessus»