Mbappé - PSG : Un «harcèlement moral» annoncé en direct !

Qu'a t-il bien pu se passer avec Kylian Mbappé ? Considéré comme le meilleur joueur de la planète durant la Coupe du monde 2022, le membre du Real Madrid est devenu méconnaissable sur le terrain. Sur RMC, Emmanuel Petit a tenté d'expliquer cette mauvaise passe. Et pour le champion du monde 1998, le PSG est responsable de son état psychologique défaillant.

Si Kylian Mbappé fait parler de lui en Espagne, c’est en raison de ses prestations médiocres et de ses nombreux ratés sous le maillot du Real Madrid. Les journalistes sont tombés de haut, eux qui espéraient apercevoir le décollage de la fusée Mbappé. La machine s’est grippée et beaucoup se demandent ce qui a bien pu se passer ces derniers mois. Sur RMC, Emmanuel Petit a livré son analyse. Selon lui, le PSG n'est pas étranger à cette situation.

Ancelotti lève le voile sur les difficultés de Mbappé. Quel est le véritable frein pour le futur prodige du Real ? 🤔 https://t.co/08D0uezomr — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

Petit prend la défense de Mbappé

« Si vous jugez seulement sur les penaltys, son body-langage, sur ce qu’il se passe au Real Madrid, il faut remonter après le Qatar. C’est après la Coupe du monde que le château de Mbappé s’est écroulé comme un jeu de cartes. Pourquoi ? Parce que c’est à ce moment que le joueur a commencé à dire qu’il n’était pas sûr de rester au PSG et il l’a confirmé six mois plus tard en disant qu’il avait envoyé la lettre pour ne pas prolonger » a-t-il confié durant Rothen S’Enflamme.

« Il y a eu des intimidations, des menaces »

Pour Petit, le PSG a tout simplement brisé Mbappé. « Derrière, il y a eu des intimidations, des menaces. On s’est assis sur le droit social, on en est là. On a engagé des gens pour nuire à Mbappé. Il se sent persécuté en permanence. Cela fait deux ans qu’il est persécuté et subi un harcèlement moral et mental. En plus, ce joueur n’a pas eu de préparation depuis deux ans car le PSG l’a mis ko en le plaçant dans le loft » a-t-il déclaré.