Mbappé - PSG : Le départ qui change tout

Pour sa première saison sans Kylian Mbappé, le PSG de Luis Enrique a frappé fort. Champion de France et vainqueur de la Coupe de France samedi dernier, le club parisien a l'occasion d'écrire l'histoire en remportant sa première Ligue des champions. Selon Luis Fernandez, légende du PSG, le mérite revient à Luis Enrique qui a réussi à constituer un collectif.

La crainte de voir le PSG s’écrouler après le départ de Kylian Mbappé s’est envolée très vite. Après un début de saison timide, Luis Enrique a réussi son coup, à savoir construire un collectif pour faire oublier la star tricolore. Dans ce groupe, le danger peut venir de partout, et c’est justement ce que recherchait le technicien espagnol.

« Il ne faut pas oublier Mbappé »

Toutefois, Fernandez demande un minimum de respect pour Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du PSG. « Aujourd'hui, Kylian Mbappé est parti. Bon, il ne faut pas non plus l'oublier, il a quand même marqué de son emprunte son passage au Paris Saint-Germain. Après, il aurait aimé gagner cette Ligue des champions et il n'est pas passé loin en ayant perdu une finale (contre le Bayern en 2020). Maintenant, Mbappé est parti au Real Madrid » a-t-il confié.