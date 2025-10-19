Mbappé - PSG : Le coup de gueule surprise !

Pierrick Levallet

Au PSG, Ethan Mbappé a souvent souffert de la réputation de son frère Kylian. Le joueur de 18 ans a vécu un véritable calvaire dans les équipes de jeunes des Rouge-et-Bleu avant de rejoindre le LOSC en 2024. L’un de ses anciens entraîneurs a d’ailleurs lâché un coup de gueule à ce sujet.

En sept ans, Kylian Mbappé a marqué les esprits au PSG. Meilleur buteur du club de la capitale, l’attaquant de 26 ans y a remporté de nombreux trophées et a même disputé une finale de Ligue des champions avant de rejoindre le Real Madrid. Son frère Ethan, lui, n’a pas eu cette chance. Le joueur de 18 ans a au contraire vécu un calvaire chez les Rouge-et-Bleu. Celui qui évolue désormais au LOSC a notamment souffert de la réputation de Kylian Mbappé. Stéphane Moreau a d’ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet.

«Il se faisait incendier» « Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il vivait. Quand on s’est fait vacciner pour le Covid, toute l’équipe faisait la queue et les gens le filmaient, le suivaient partout. Je lui ai dit : ‘Ethan, comment tu arrives à gérer tout ça ?’ Il avait 16 ans, une carrière à construire dans un monde teinté de jalousie, et parfois, de haine » a d’abord expliqué l’entraîneur d’Ethan Mbappé chez les U17 du PSG dans des propos rapportés par L’Equipe.