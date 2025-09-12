Mbappé - PSG : Hanouna annonce un accord surprise à la télévision

Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, cherche un règlement à l’amiable avec son ancien club concernant les 55M€ de salaires et primes contestés. Après le retrait de sa plainte pénale déposée en mai, les discussions se poursuivent et semblent sur la bonne voie, selon les confidences de l'animateur Cyril Hanouna.
Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé continue de gérer les conséquences financières de son départ du PSG. En mai dernier, il avait déposé une plainte pénale contre son ancien club, réclamant le paiement de 55M€ de salaires et primes qui lui étaient dus.
Un accord attendu avec Mbappé ?
Cependant, en juillet, Mbappé a retiré cette plainte, signe d’une volonté de trouver une issue amiable. Cette décision intervient alors que les négociations entre les deux parties se poursuivent dans un climat plus apaisé. Selon Cyril Hanouna, un accord pourrait même être trouvé prochainement.
« Je crois que ça avance bien »
« Je crois que ça avance bien entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Je crois qu’ils vont finir par trouver un accord » a déclaré l'animateur de Tout Beau Tout Neuf sur W9, qui a eu l'occasion d'échanger avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, dans un restaurant parisien. « Ça va mieux. Je l’adore, je l’ai kiffé je le dis. Franchement, elle était très sympa » a lâché Hanouna.