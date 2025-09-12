Mbappé - PSG : Hanouna annonce un accord surprise à la télévision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, cherche un règlement à l’amiable avec son ancien club concernant les 55M€ de salaires et primes contestés. Après le retrait de sa plainte pénale déposée en mai, les discussions se poursuivent et semblent sur la bonne voie, selon les confidences de l'animateur Cyril Hanouna.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé continue de gérer les conséquences financières de son départ du PSG. En mai dernier, il avait déposé une plainte pénale contre son ancien club, réclamant le paiement de 55M€ de salaires et primes qui lui étaient dus.

Un accord attendu avec Mbappé ? Cependant, en juillet, Mbappé a retiré cette plainte, signe d’une volonté de trouver une issue amiable. Cette décision intervient alors que les négociations entre les deux parties se poursuivent dans un climat plus apaisé. Selon Cyril Hanouna, un accord pourrait même être trouvé prochainement.