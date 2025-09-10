«Kylian a le seum» : Mbappé déballe tout sur le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sans Kylian Mbappé avec qui le PSG avait échoué à deux reprises en demi-finales et une fois en finale, le club de la capitale a enfin soulevé la Ligue des champions tant attendue par les supporters et les dirigeants la saison dernière. Et ce, dans la foulée du départ de Mbappé pour le Real Madrid. De quoi lui faire ressentir du « seum » ? Il répond !

« Pour l’instant, j’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions car je veux la gagner avec Madrid ». Voici un extrait de la déclaration de Kylian Mbappé à Mouloud Achour en interview pour Clique X en décembre dernier. L'attaquant du Real Madrid expliquait en outre qu'il espérait que le PSG finisse par remporter la Ligue des champions pour les supporters et les gens qui « souffrent au quotidien là-bas ».

«Tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis» Le 31 mai dernier, le PSG remportait la première Ligue des champions de son histoire sans Kylian Mbappé qui était éliminé par Arsenal au stade des quarts de finale (5-1 au cumulé). Le Paris Saint-Germain a sorti les Gunners au tour suivant (3-1 au cumulé) et a corrigé l'Inter en finale (5-0). Les journalistes Antoine Bourlon et Matthias Gurtler se sont entretenus avec Mbappé à Madrid pour L'Equipe Magazine et ont fait référence au ressenti de certains observateurs du « seum » de Kylian Mbappé après le sacre du PSG en C1. « J'ai des amis dans l'équipe et ceux qui me connaissent savent que l'amitié, c'est important pour moi. Tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis, même si ça n'avait pas été le PSG ».