Mbappé - PSG : C’est «la guerre» avec Luis Enrique !

Entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, rien ne va plus ! A en croire la presse espagnole, le joueur français ne supporterait pas d'évoluer au poste de numéro 9. Aussi, le manque d'ambitions du technicien parisien lors de la rencontre face au Borussia Dortmund n'aurait pas arrangé la situation entre les deux hommes.

Kylian Mbappé a retrouvé le sourire lors de la trêve hivernale. Le joueur a fêté ses 25 ans et a pu profiter de quelques moments de détente avec sa famille. Une célébration bienvenue après quelques semaines délicates. Loin de son meilleur niveau durant le mois de décembre, Mbappé n'apprécierait guère évoluer au poste de numéro 9. Le Français a affiché un visage fermé lors des dernières rencontres du PSG, notamment face au Borussia Dortmund le 13 décembre dernier. Mbappé avait reproché à Luis Enrique son manque d'ambition, alors que le score était de 1-1.

Luis Enrique a mis les choses au clair

L'Equipe avait évoqué un certain malaise entre les deux hommes, mais Luis Enrique avait tenu à éteindre toute polémique. « Depuis le début, avec Kylian, on a toujours été proches. Il sourit, il fait des blagues et moi aussi, j’aime bien rigoler. J’en suis enchanté mais pas seulement avec lui. Avec tous, j’ai une super relation même si je sais que les joueurs qui jouent moins sont moins contents » avait confié l'entraîneur du PSG.

