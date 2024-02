Mbappé - PSG : Annonce surprise sur son futur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Repositionné en tant que pur attaquant axial depuis maintenant plusieurs semaines par Luis Enrique, Kylian Mbappé semble bien parti pour s’installer durablement dans ce rôle au PSG. Et l’ancien numéro 9 parisien Guillaume Hoarau estime même que cela pourrait bien être le cas pour tout le reste de sa carrière…

Alors que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos peinent à donner satisfaction au poste de numéro 9 depuis leur signature au PSG l’été dernier, Luis Enrique a opté pour un autre schéma tactique depuis quelque temps. C’est donc Kylian Mbappé qui joue le rôle de buteur et se retrouve positionné dans l’axe de l’attaque, un choix qui ne fait pas forcément l’unanimité chez les observateurs. Mais un ancien du PSG estime qu’il s’agit du début d’une deuxième pour Mbappé.

Hoarau veut voir Mbappé en 9

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Guillaume Hoarau livre son point de vue à ce sujet : « Le dernier vrai numéro 9 qu’il y a eu au PSG s’appelait Edinson Cavani. Avec lui, on savait à quoi s’en tenir et on n’avait aucun doute sur le fait que son poste était bien celui-là. Kylian Mbappé, lui, n’a pas adapté son jeu à sa position : il a pris le bagage qu’il avait sur le côté, et il l’a ramené dans l’axe. Ce sont les autres qui s’adaptent. Moi, je n’ai pas de problème à le voir dans l’axe (…) s’il occupe aujourd’hui ce rôle de numéro 9, c’est parce que Ramos et Kolo Muani n’ont pas su faire la différence. Il ne sera jamais un 9 à l’ancienne, mais il est néanmoins à un poste où il peut continuer à enfiler les buts ! », estime l’ancien buteur du PSG.

« Le début d’une deuxième carrière »