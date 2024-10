Mbappé - PSG : Al-Khelaïfi n’est pas «le vrai président», il balance

Axel Cornic

Depuis plus d’un an, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semblent se mener une guerre sans merci et leur litige autour d’un impayé de 55M€ ne semble être que la partie visible de l’iceberg. Et un homme en particulier semble être au centre de toutes les tensions entre les deux camps.

Avec la récente polémique lancée par la presse suédoise, le passé de Kylian Mbappé est scruté de très près. Ainsi, on a notamment appris qu’une histoire d’ordre privé remontant à 2021 aurait servi de moyen de pression au PSG, dans une sombre histoire de chantage.

« Bob Bessedik a démarré comme un coursier, ce n’était personne »

Dès juin 2024, Xavier Monnier et Romain Molina avaient évoqué cette affaire sur Blast, dévoilant que Kylian Mbappé avait sollicité l’aide d’un certain Bob Bessedik. « C'est un peu le bras droit de Nasser, qui a démarré comme un coursier, ce n’était personne » a expliqué Molina, dans une vidéo publiée sur YouTube.

« Pour être très gentil, il est border »

« Maintenant il fait ce qu’il veut au club, il fait ce qu’il veut parce que Nasser n’est jamais là » a assuré le journaliste d’enquête, sur la chaîne Colinterview. « Le vrai président du PSG, c’est Bob Bessedik, un mec qui avant était bagagiste à Orly. Pour être très gentil, il est border ».