«Reste» : Djokovic demande l’impossible à Nadal !

Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont affrontés une dernière fois ce samedi à l’occasion de l’exhibition Six Kings Slam, un ultime duel qui a tourné en la faveur du Serbe (6-2, 7-6 [5]), qui n’a pas manqué de saluer son rival au terme de la rencontre et de lui lancer un appel.

Bien qu’il ne s’agissait que d’une exhibition à l’occasion du Six Kings Slam disputé en Arabie saoudite, l’opposition entre Novak Djokovic et Rafael Nadal était forcément spéciale, les deux hommes s’affrontant pour la dernière fois. La semaine dernière, l’Espagnol annonçait en effet sa retraite après la Coupe Davis du 19 au 24 novembre. « Dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé », expliquait-il.

« J'espère qu'on pourra un jour prendre un verre et parler de la vie »

Pour cette dernière, Novak Djokovic s’est de nouveau imposé (6-2, 7-6 [5]) moins de trois mois après leur match aux Jeux olympiques de Paris 2024. Après la partie, le Serbe a rendu hommage à son futur ex-rival. « Je ne sais pas par où commencer. Je me souviens de notre premier match... Qui aurait pu dire qu'on en serait là 20 ans plus tard ? J'ai le plus grand respect pour toi. Tu es un athlète formidable et une personne exceptionnelle. J'espère qu'on pourra un jour prendre un verre et parler de la vie, d'autre chose que du tennis », a confié Djokovic, rapporté par L’Équipe.

« Ne quitte pas le tennis, reste un peu plus »

« Je sais les sacrifices par lesquels tu es passé. Tu mérites tous les succès que tu as eus et cette incroyable carrière. Je pourrais parler comme ça toute la soirée, c'est un moment tellement spécial. Ne quitte pas le tennis, reste un peu plus, reste avec nous. De la part du tennis en général, merci pour tout ce que tu as fait », a conclu le Serbe.