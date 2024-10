Mercato - OM : Un «joueur de très haut niveau» débarque, l’énorme annonce de De Zerbi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mercato très animé durant lequel 11 joueurs sont arrivés, l’OM a continué à saisir les bonnes opportunités et a donc sauté sur l’occasion qui s’est présentée avec Adrien Rabiot qui a signé libre durant le mois de septembre. À court de rythme, l’international français n’a pas encore débuté le moindre match. Mais c’est pour très bientôt comme l’annonce Robert De Zerbi.

Bien que très actif durant le mercato estival, l'OM a recruté un autre joueur au mois de septembre à savoir Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat. Et Roberto De Zerbi a révélé que l'international français serait titulaire pour la première fois dimanche à l'occasion du déplacement à Montpellier.

Rabiot va être titulaire pour la première fois

« Il a très bien travaillé pendant cette trêve. Il sera titulaire dimanche, je suis très content de lui. On voulait le mettre dans de bonnes dispositions physiques, et on est très content de ce qu'il a fait. C'est un garçon très humble, disponible, qui est venu à Marseille avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un joueur qui peut faire la différence dans cette équipe, un joueur de très haut niveau, du même calibre que (Pierre-Émile) Höjbjerg ou (Mason) Greenwood », explique l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.

«Un joueur de très haut niveau»

« Les joueurs présents pendant la trêve ont très bien travaillé, certains avaient besoin de retrouver de la condition physique, comme (Adrien) Rabiot ou (Elye) Wahi. Je suis content du travail effectué pendant ces dix jours, même s'il y avait encore un peu de déception et d'énervement après les deux derniers matches contre Strasbourg (0-1, le 29 septembre) et Angers (1-1, le 4 octobre) », ajoute Roberto De Zerbi.