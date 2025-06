Mbappé, Neymar… Le PSG envoie un message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a enfin réussi à remporter la première Ligue des Champions de son histoire cette saison, et ce cinq ans après son premier échec en finale face au Bayern Munich. Kylian Mbappé et Neymar faisaient partie des grandes stars qui composaient l'effectif du PSG à cette époque, et Marquinhos a tenu à leur rendre un bel hommage après la victoire de samedi dernier contre l'Inter.

ENFIN ! Quatorze ans après son rachat par le Qatar, le PSG a enfin remporté la Ligue des Champions samedi dernier au terme d'une finale dominée de bout en bout face à l'Inter Milan, et avec un succès historique à l'arrivée (5-0). Marquinhos, qui était déjà présent dans l'effectif parisien lors de la précédente finale de C1 perdue en 2020 face au Bayern Munich (0-1), s'est remémoré ce triste moment dans un entretien accordé au site officiel du PSG. Et alors que Neymar et Kylian Mbappé portaient à cette époque l'attaque parisienne, Marquinhos a tenu à leur rendre un bel hommage.

« Les légendes qui ont fait grandir ce club... » « Je pense à tous les joueurs, toutes les légendes qui sont passées avant moi, avec moi et qui ont fait grandir ce club. On a réussi, et je suis encore une fois très heureux pour ces grands joueurs qui le méritaient aussi. C’est pour ça que je ne pouvais pas contrôler mes émotions », assure Marquinhos, qui était ému eux larmes samedi soir au moment de soulever le trophée de la Ligue des Champions, lui qui a connu tant de désillusions européennes depuis son arrivée au PSG en 2013.