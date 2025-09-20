Mbappé - Neymar : Départs forcés au PSG, la justice s'en mêle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant tous deux évolué pendant plusieurs années au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont une chose en commun. En effet, les deux stars ont chacune cherché à quitter le club parisien au cours de leur passage en France. Pour l’avocat spécialisé dans le sport David Diaz, les joueurs souhaitant quitter leur club représentent un réel problème dans le football.

Aujourd’hui, tout semble aller dans l’effectif du PSG. Mais il y a encore quelques années, le club parisien était en proie aux velléités de départ de certaines de ses stars. En 2019 par exemple, Neymar aurait aimé retourner au FC Barcelone, son club de cœur, que le Brésilien avait quitté pour Paris à l’été 2017. Même son de cloche pour Kylian Mbappé, qui a souhaité rallier le Real Madrid en 2021 et 2023.

Un avocat évoque ce problème Auprès de MARCA, l’avocat David Diaz, spécialisé en droit sportif, s’est exprimé sur ce genre de scénarios : « Le contrat reste pleinement valable et exécutoire. Si un footballeur ne parvient pas à concrétiser son départ pendant la période de transfert, il devra rester lié à son club, en participant aux entraînements et aux matchs », confie ce dernier, qui officie à Baker McKenzie.