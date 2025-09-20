Mbappé - Neymar : Départs forcés au PSG, la justice s'en mêle !

Ayant tous deux évolué pendant plusieurs années au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont une chose en commun. En effet, les deux stars ont chacune cherché à quitter le club parisien au cours de leur passage en France. Pour l’avocat spécialisé dans le sport David Diaz, les joueurs souhaitant quitter leur club représentent un réel problème dans le football.
Aujourd’hui, tout semble aller dans l’effectif du PSG. Mais il y a encore quelques années, le club parisien était en proie aux velléités de départ de certaines de ses stars. En 2019 par exemple, Neymar aurait aimé retourner au FC Barcelone, son club de cœur, que le Brésilien avait quitté pour Paris à l’été 2017. Même son de cloche pour Kylian Mbappé, qui a souhaité rallier le Real Madrid en 2021 et 2023.
Un avocat évoque ce problème
Auprès de MARCA, l’avocat David Diaz, spécialisé en droit sportif, s’est exprimé sur ce genre de scénarios : « Le contrat reste pleinement valable et exécutoire. Si un footballeur ne parvient pas à concrétiser son départ pendant la période de transfert, il devra rester lié à son club, en participant aux entraînements et aux matchs », confie ce dernier, qui officie à Baker McKenzie.
« Toute tentative de forcer son départ peut entraîner des sanctions financières »
David Diaz poursuit : « Seules des circonstances exceptionnelles, telles que des impayés ou un motif valable, peuvent permettre la résiliation en dehors du marché officiel. Dans le cas contraire, toute tentative de forcer son départ peut entraîner des sanctions financières ou disciplinaires. La clé réside dans le maintien d'une position ferme mais intelligente. Le désir de partir est difficile à inverser, mais on ne peut pas non plus permettre que la volonté individuelle l'emporte sur l'institution. »