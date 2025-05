Mbappé, Messi, Neymar : L'énorme coup du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant deux ans, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar auront formé un trio étoilé au sein de l’attaque du PSG. Néanmoins, cette triplette de stars aura surtout déçu à Paris, aussi bien dans les résultats que dans l’attitude proposée. Jérôme Rothen lui, se régale avec ce « nouveau PSG », notamment bien plus proche de ses supporters.

Le PSG en pleine fête. Ce mercredi soir, le club de la capitale s’est hissé jusqu’en finale de la Ligue des Champions après sa victoire face à Arsenal (2-1), et retrouvera l’Inter Milan le 31 mai prochain à Munich. Au coup de sifflet final, les supporters parisiens ont laissé éclater leur joie dans le stade mais aussi dans toute la ville, tandis que les joueurs ont longtemps communié avec le public du Parc des Princes.

« C’est ça aussi qui a changé au PSG »

Une scène qui a plu à Jérôme Rothen. Ce dernier estime que notamment qu’avec les anciennes équipes, et notamment avec Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar, cela n’était pas le cas. « Ils l’ont bien fait hier en profitant et en communiant avec les supporters, c’est ça aussi qui a changé au PSG. Cette équipe elle a envie de communier, envie de partager avec les supporters, et ça c’est une fierté. Ça n’a pas toujours été le cas avec les anciennes équipes », a lâché l’ancien Parisien (2004-2010) au micro des Grandes Gueules sur RMC.

« Tu gardes de l’humilité »

« Quand tu ne te prend pas pour quelqu’un d’autre, et que tu restes juste à ta place… Parce que il y a des très grands joueurs dans cette équipe, certains font partie des meilleurs du monde, mais au moins tu gardes de l’humilité », conclut Jérôme Rothen.