PSG : Jackpot à 138M€ !

Amadou Diawara

Grâce à ses deux victoires face à Arsenal, le PSG disputera la finale de la Ligue des Champions le 31 mai. En effet, le club emmené par Luis Enrique va affronter l'Inter - tombeur du FC Barcelone - à l'Allianz Arena de Munich. Grâce à son épopée, le PSG est déjà assuré d'empocher 138M€.

Classé 15ème sur 36 en saison régulière de la Ligue des Champions, le PSG a validé son ticket pour la phase à éliminations directes. Ayant fait tomber Brest, Liverpool, Aston Villa et Arsenal, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a composté son billet pour la finale de la C1. Grâce à cet exploit, le PSG va toucher le pactole.

L'UEFA offre 138M€ au PSG

Selon les informations de L'Equipe, le PSG est assuré d'encaisser au moins 138M€ de revenus au total. En effet, l'UEFA va verser cette somme au club parisien pour son parcours en Ligue des Champions sur cette saison 2024-2025.

Un nouveau chèque de 10,5M€ pour le PSG ?

A en croire L'Equipe, ce chiffre est record pour le PSG. Le prize-money ayant considérablement augmenté avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. A titre de comparaison, le PSG peut espérer récupérer 22M€ de droits TV grâce à la Ligue 1, soit une somme six plus faible que les 138M€ récupérés via la Ligue des Champions. S'il bat l'Inter le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich, le PSG aura 10,5M€ supplémentaires sur son compte en banque, soit 6,5M€ pour son sacre et 4M€ de prime de participation à la Super Coupe de l'UEFA. Le vainqueur de la Ligue des Champions affrontant celui de la Ligue Europa au mois d'aout.