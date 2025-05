«Triomphe absolu» au PSG : Un premier gros départ acté ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Joueur le plus capé de l’histoire du club et capitaine depuis bientôt cinq ans, Marquinhos pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Le défenseur central de 30 ans est notamment courtisé par l’Arabie Saoudite, et les dirigeants parisiens pas fermés à son départ. Un sacre en Ligue des Champions viendrait clôturer une magnifique histoire entre Paris et le Brésilien.

Il est l’un des seuls membres de « l’ancien PSG » a avoir résisté à l’arrivée du nouveau projet du PSG. A 30 ans, Marquinhos fait office de grand frère dans un vestiaire parisien remanié depuis plus de deux ans. Le Brésilien a tout vécu, de la finale de la Ligue des Champions il y a cinq ans, aux plus grosses désillusions de l’histoire du club. A l’issue d’une nouvelle qualification parisienne pour la finale de la C1, ce dernier s’est forcément montré ému.

« Le club a tout fait pour mériter ça »

« C'est une émotion très belle. Le club a tout fait pour mériter ça. Le schéma a été dur, long, avec des confrontations très difficiles. Nous devons profiter au maximum une fois la pression retombée. Le boulot est fait jusqu'à la finale, mais nous voulons vraiment aller chercher ce titre. On doit bien se préparer pour cette finale. L'équipe est prête pour ce qui va arriver », a ainsi confié Marquinhos ce mercredi soir après la victoire face à Arsenal. Mais l’histoire pourrait prochainement prendre fin entre le PSG et son numéro 5, qui est convoité en Arabie Saoudite.

Marquinhos pourrait « partir sur ce triomphe absolu »

Pour le journaliste Dominique Sévérac, Marquinhos pourrait quitter le PSG, surtout en cas de sacre européen : « Cette remarque ne pourrait concerner à mon avis que Marquinhos, qui aura tout connu et pourrait partir sur ce triomphe absolu. Les autres sont tous là pour longtemps encore. Il y a un doute également sur Donnarumma mais là, il ne s'agit que d'un problème contractuel. Il n'a pas envie de partir », confie-t-il lors d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien.