Mbappé - Luis Enrique : «Tu n'es plus un enfant», la révélation de Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est entré dans une autre dimension ces derniers mois. A la fois habile en un contre un, mais maladroit devant le but, l'attaquant du PSG a été repositionné dans l'axe et a au fur et à mesure gommé cette maladresse en question. Résultat : 33 buts et 13 passes décisives pour Dembélé avec le Paris Saint-Germain après le départ de Kylian Mbappé. Un échange avec Luis Enrique a tout débloqué. Explications.

Clap de fin pour Kylian Mbappé le 10 mai 2024 avec l'annonce que tout le monde savait arriver de la part du principal intéressé sur ses réseaux sociaux. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec ses 256 réalisations dont 44 sur son dernier exercice rouge et bleu s'en allait du côté du Real Madrid, laissant les clés du secteur offensif à son ami de longue date : Ousmane Dembélé.

«Le coach m'a parlé et m'a dit de prendre plus de responsabilités» Le numéro 10 du PSG s'est mué comme étant un attaquant réaliste tant devant le but qu'au niveau de la dernière passe. En attestent ses 33 unités avec le Paris Saint-Germain cette saison et 13 passes décisives dont 2 lors de la finale de Ligue des champions samedi soir à Munich contre l'Inter (5-0). Quel a été le déclic pour Ousmane Dembélé ? Une discussion avec son entraîneur Luis Enrique après le départ de Kylian Mbappé du PSG. « Est-ce que je me suis dit qu'avec le départ de Mbappé j'aurais plus de responsabilités ? Le coach m'a parlé et m'a dit de prendre plus de responsabilités, que je n'étais plus un enfant et que je montre l'exemple aux plus jeunes puisque je suis l'un des plus anciens maintenant. Je voulais faire une grande saison, marquer des buts et être décisif ».