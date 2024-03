Mbappé - Luis Enrique : Le pacte secret au PSG

Jean de Teyssière

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est présenté devant la presse ce vendredi pour y évoquer les matchs à venir contre l'Allemagne et le Chili. Évidemment, les questions sur son avenir ont fusé et Kylian Mbappé n'a rien révélé. Peut-être car avec Luis Enrique, ils ont convenu de ne pas attirer l'attention sur l'avenir de l'attaquant du PSG, pour vivre la fin de saison la plus sereine possible.

Lorsque Kylian Mbappé se présente en conférence de presse, c'est toujours un évènement. Surtout en ce moment. L'avenir du capitaine de l'équipe de France fait couler beaucoup d'encre, surtout depuis qu'il a annoncé à son président qu'il allait quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain.

PSG : Une star d’Hollywood balance sur Kylian Mbappé et son transfert ! https://t.co/Vmj2Es3nwz pic.twitter.com/hlH6hTTPgE — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Mbappé botte en touche

Les journalistes présents en conférence de presse vendredi ont bien tenté de soutirer des informations sur l'avenir de Kylian Mbappé, sans succès : « J'ai rien annoncé, parce que je n'avais rien à annoncer. Tant que je ne l'ai pas fait c'est que je n'ai rien à annoncer. Moi j'ai dit que ce n'est pas un sujet. On est dans un sprint final. L'idée de faire un triplé est plus importante que de savoir si je reste ou non. On est vraiment concentré là-dessus. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à annoncer. »

Mbappé et Luis Enrique ont passé un pacte