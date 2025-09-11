Mbappé : La demande du PSG qui fait enrager sa mère !

Axel Cornic

La séparation de juin 2024 entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d’encre et continue de le faire. Il faut dire que les liens semblaient très étroits avec l’entourage de la star française, qui n’était d’ailleurs pas le seul Mbappé au sein du club.

Ce mercredi, Kylian Mbappé monopolise l’actualité. Tout ça est lié à un gros coup de communication avec L’Equipe, qui a publié des entretiens du capitaine de l’équipe de France, mais également de sa mère ainsi que de son père. Et on en apprend plus sur le passage du clan Mbappé au PSG...

« Ça m'énerve passablement » Dans L’Equipe Magazine, Fayza Lamari s’est remémoré un épisode, avec le petit frère de Kylian Mbappé. « Ethan est au PSG à 10 ans. On me dit qu'il faut qu'il mange bien pour réussir et qu'on l'enferme dans un vestiaire avant un match, parce qu'il faut être concentré. Ça m'énerve passablement » a confié la mère de la star du Real Madrid.