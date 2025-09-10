Un «joueur énorme» est annoncé au PSG : C'est la folie à l'étranger !

C'est probablement l'un des plus gros coups sur le mercato ces dernières années. Il y a un peu plus d'un an, le PSG lâchait en effet 60M€, hors bonus pour recruter Joao Neves qui s'est imposé comme un joueur clé à Paris, mais également avec la sélection portugaise. D'ailleurs, sa dernière prestation avec la sélection lusitanienne n'a pas manqué d'être saluée.
On avait laissé Joao Neves sur un triplé sensationnel à Toulouse avant la trêve, on le retrouve toujours aussi flamboyant en sélection. Titulaire lors de la large victoire du Portugal en Arménie (5-0), le milieu de terrain du PSG était de nouveau aligné dans le cœur du jeu de la sélection lusitanienne qui s'est imposée en Hongrie (3-2) mardi soir. Et sa prestation a fait l'unanimité dans la presse portugaise.
Joao Neves choque le Portugal
Ainsi, O Jogo a été particulièrement enthousiasmé par la prestation de Joao Neves lui attribuant la note de 7/10. « Encore un grand match d'un joueur énorme. Il a rempli le terrain en récupérant des ballons et en faisant jouer son équipe. Il a même failli inscrire un superbe but à la 32e minute, mais le gardien a réalisé un arrêt sensationnel », écrit le quotidien portugais pro-Porto au sujet de l'ancien milieu de terrain de Benfica.
«Encore un grand match d'un joueur énorme»
A Bola est légèrement moins généreux en attribuant la note de 6/10 mais se montre tout de même dithyrambique au sujet de Joao Neves : « Il n'est pas le plus grand, le plus lourd, le plus fort, mais il est présent dans presque tous les duels et dans tous ceux qui font appel au talent et à la perspicacité. Il devait bien agacer ses camarades de classe à la récréation, avec son air innocent qui cachait tant de combativité. » Le milieu de terrain du PSG, recruté pour 60M€ il y a un peu plus d'un an a donc pris une nouvelle dimension.