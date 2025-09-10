Un «joueur énorme» est annoncé au PSG : C'est la folie à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement l'un des plus gros coups sur le mercato ces dernières années. Il y a un peu plus d'un an, le PSG lâchait en effet 60M€, hors bonus pour recruter Joao Neves qui s'est imposé comme un joueur clé à Paris, mais également avec la sélection portugaise. D'ailleurs, sa dernière prestation avec la sélection lusitanienne n'a pas manqué d'être saluée.

On avait laissé Joao Neves sur un triplé sensationnel à Toulouse avant la trêve, on le retrouve toujours aussi flamboyant en sélection. Titulaire lors de la large victoire du Portugal en Arménie (5-0), le milieu de terrain du PSG était de nouveau aligné dans le cœur du jeu de la sélection lusitanienne qui s'est imposée en Hongrie (3-2) mardi soir. Et sa prestation a fait l'unanimité dans la presse portugaise.

Joao Neves choque le Portugal Ainsi, O Jogo a été particulièrement enthousiasmé par la prestation de Joao Neves lui attribuant la note de 7/10. « Encore un grand match d'un joueur énorme. Il a rempli le terrain en récupérant des ballons et en faisant jouer son équipe. Il a même failli inscrire un superbe but à la 32e minute, mais le gardien a réalisé un arrêt sensationnel », écrit le quotidien portugais pro-Porto au sujet de l'ancien milieu de terrain de Benfica.