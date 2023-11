Mbappé : Il dénonce un problème dans le vestiaire du PSG

Pierrick Levallet

Le PSG n'a pas su faire le nécessaire ce mardi contre l'AC Milan. Le club de la capitale s'est incliné à San Siro face aux hommes de Stefano Pioli, déterminés à obtenir un bon résultat. Cette rencontre a d'ailleurs fait ressortir un problème au sein du vestiaire du PSG. Et Kylian Mbappé serait en partie concerné.

Ce mardi, le PSG retrouvait l’AC Milan en Ligue des champions. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de Luis Enrique, qui se sont inclinés à San Siro (2-1). Le club de la capitale n’a pas su réagir face aux joueurs de Stefano Pioli, motivés à mettre fin à leur série noire de quatre matchs sans la moindre victoire. Laurent Perrin a d’ailleurs relevé un problème dans le vestiaire du PSG, et Kylian Mbappé serait en partie concerné.

Un transfert à 45M€ est bouclé, le PSG et Mbappé sont concernés ! https://t.co/rcZPhIXEws pic.twitter.com/YndtcLTXvS — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«Mbappé pense sans doute trop à lui»

« Il n'y a pas de vrais leaders dans cette équipe. Marquinhos est défaillant depuis longtemps, il est tourné vers les autres mais il est trop gentil pour être chef. Mbappé possède le caractère pour être un meneur mais il pense sans doute trop à lui. Lucas Hernandez vient d'arriver, il faut lui laisser du temps. Kimpembe possède le profil pour secouer tout le monde mais rien n'indique qu'il redeviendra un jour titulaire au PSG » a indiqué le journaliste dans sa session de question-réponse pour Le Parisien .

«Il n'y a pas assez de méchants au PSG»