Mbappé fait une annonce au PSG, le Qatar passe à l’action

Alors que le PSG était au bord de la crise sportive après sa défaite contre Monaco le 11 février dernier, Kylian Mbappé invitait ses coéquipiers à se remobiliser sur ses réseaux sociaux. Dans la foulée, Christophe Galtier prônait l'union sacrée pour relever la tête. Même Nasser Al-Khelaïfi y serait allé de son petit mot dans le vestiaire.

Après la défaite contre l’OM en Coupe de France, le PSG s’était également incliné contre l’AS Monaco à quelques jours du choc contre le Bayern Munich. La situation devenait alarmante au vu du niveau affiché sur le terrain. La crise sportive guettait les hommes de Christophe Galtier. Mais Kylian Mbappé, blessé à ce moment, invitait ses coéquipiers à se remobiliser.

Mbappé, Galtier... L’union sacrée est réclamée au PSG

« Restons forts et unis » a lancé Kylian Mbappé à travers une story Instagram après le revers contre l’AS Monaco. Dans la foulée, Christophe Galtier réclamait une « union sacrée » en conférence de presse afin de sortir la tête de l’eau le plus rapidement possible. Même Nasser Al-Khelaïfi y est allé de son petit mot dans ce sens.

Nasser Al-Khelaïfi est intervenu