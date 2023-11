Mbappé est «un crack», Luis Enrique dégaine !

Thomas Bourseau

Auteur d’un triplé à Reims samedi (3-0), Kylian Mbappé a été recadré par son entraîneur Luis Enrique. Le coach du PSG estime que le meilleur buteur de l’histoire du club doit aider l’équipe d’une manière supplémentaire que simplement par les buts inscrits. Son ami Jeff Reine-Adélaïde explique de son côté que Mbappé reste un « crack atomique ».

Kylian Mbappé impressionne année après année depuis son éclosion aux yeux du football français et sur la scène européenne en 2017. Pour la première fois de sa carrière, le « crack atomique » selon les termes employés par son ami de longue date Jeff Reine-Adélaïde, a terminé sur le podium du Ballon d’or.

«C’est un crack atomique ! Kylian est très bien entouré pour gérer la vie qu’il a»

Pour la RTBF , Jeff Reine-Adélaïde a tenu le discours suivant au sujet de Kylian Mbappé. « Des U16 aux U18, j’ai aussi joué avec Kylian Mbappé : on se connaît depuis nos 9-10 ans et on s’appelle de temps en temps. C’est un crack atomique ! (sic) Kylian est très bien entouré pour gérer la vie qu’il a. Mais dans l’intimité, c’est un gars très simple et très jovial : un mec normal, avec des émotions (sic). On se parle, on se prend des nouvelles mutuellement. Chacun son parcours, je ne suis pas jaloux. Et si un jour, je le rejoins en équipe de France, on sera heureux de se revoir et de jouer ensemble ».

Enrique : «Nous devons faire plus et nous voulons qu’il fasse plus de choses»