Arrivé en 2017 au PSG en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé termine sa 7ème et dernière saison avec le club de la capitale. En effet, le capitaine de l’équipe de France l’a officialisé, il fera ses à valises à l’issue de la saison, son contrat touchant à sa fin. Un départ qui suscite un énorme débat. Mbappé est-il le plus grand joueur de l’histoire du PSG ?

C’est une page qui se tourne au PSG ! Cela faisait maintenant plusieurs mois qu’on se doutait que Kylian Mbappé ne continuerait pas avec le club de la capitale. Un départ officialisé enfin par le numéro 7 parisien à travers une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Ayant besoin d’un nouveau défi après 7 ans au PSG, Mbappé va donc s’envoler pour un nouveau club, probablement pour le Real Madrid.

« Kylian, c'est le numéro 1 du PSG »

Avec son titre de meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé va laisser son empreinte au sein du club de la capitale pendant un moment suite à son départ. Pour beaucoup d’observateurs, il ne fait aucun doute que Mbappé est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire passé par le PSG. Un avis partagé par Thomas Meunier, qui lâchait dernièrement : « Il n'y a pas de doute, c'est le numéro 1, et de loin. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire du PSG, mais je connais les meilleurs joueurs comme Raï, Pauleta... À l'heure actuelle, il n'y a pas de débat. Sur le terrain, médiatiquement, dans le charisme... c'est Mbappé. Pauleta, par exemple, n'a pas disputé de finale de Ligue des champions. Il n'était pas forcément mis en valeur par l'époque dans laquelle il a évolué au PSG. Kylian, c'est le numéro 1 du PSG ».

Ibrahimovic, Rai, Pauleta…

Pour autant, tous ne partagent pas cet avis à propos de la place de Kylian Mbappé dans l’histoire du PSG. Et de nombreux noms reviennent pour cette place de numéro 1 que ce soit des joueurs récents ou pas. On peut ainsi évoquer Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Edinson Cavani, meilleur buteur du PSG avant Kylian Mbappé, Angel Di Maria, meilleur passeur de l’histoire du PSG, Marquinhos ou Marco Verratti, les deux joueurs parisiens les plus titrés de l’histoire. Mais si on remonte il y a quelques années, Pedro Miguel Pauleta, Ronaldinho, Rai, Safet Susic, George Weah ou encore Mustapha Dahleb.



Alors, Mbappé est-il le plus grand joueur de l’histoire du PSG ?