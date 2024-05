Mbappé - Al-Khelaïfi : Les coulisses du clash sont révélés !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La rupture entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi semble très mal se passer au PSG, et les rapports entre les deux hommes se seraient d’ailleurs considérablement détériorés en coulisses ces derniers mois. Daniel Riolo livre les coulisses de ce clash et affirme que les torts sont partagés entre les différents parties.

C’est officiel depuis vendredi dernier, Kylian Mbappé va quitter le PSG libre en fin de saison, et l’attaquant de 25 ans a lui-même acté la nouvelle avec une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle il a pris la peine de rendre hommage à tout le monde au sein du PSG, sauf son président Nasser Al-Khelaïfi. Et Daniel Riolo se livre sur les coulisses de ce clash entre les deux hommes.

Riolo balance sur le malaise Mbappé au PSG

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport , le chroniqueur a évoqué ce malaise au PSG : « J'ai souvent dit ces derniers temps qu'effectivement Mbappé et Nasser ne s'adressaient plus la parole depuis pas mal de temps. De toute façon, toutes ces saisons auront été un échec et un énorme gâchis dans la gestion de Mbappé. Ça a donné le cirque des débats et des polémiques tout au long de l'année, à tel point que jamais le club n'avait été cristallisé entre une star, un entraîneur, et un président. Moi, je m'accrocherai jusqu'au bout à ma version d'un coach qui a fait ce qu'on lui a demandé, qu’une décision a tout modifié à partir du moment où il a annoncé dans le vestiaire qu’il partait », lâche Riolo.

« Des mensonges de la direction, de l’entraîneur et du joueur »