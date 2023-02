Mbappé est de retour, le PSG a un plan improbable contre l'OM

La rédaction

Ce dimanche soir aura lieu le match de clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Et quel match ! Le Classique tant attendu chaque année par les fans de football va être le théâtre d'un match très important pour les deux équipes. En jeu pour le PSG, distancer l'OM au classement, et pour le club marseillais : tenter de revenir à deux points du leader parisien et se lancer réellement dans la course au titre. Mais le PSG dispose d'une arme de choix : Kylian Mbappé.

Il y a trois semaines, le PSG avait perdu au Vélodrome lors des huitièmes de finale de la Coupe de France (1-2). La deuxième défaite de l'ère QSI au Vélodrome, qui est arrivée au pire des moments pour le PSG, puisque le club de la capitale a ensuite enchaîné deux défaites. Mais lors de ce revers dans la cité phocéenne, le PSG était privé de Kylian Mbappé, blessé aux ischios-jambiers. Ce dernier sera bien titulaire ce soir, et il a la particularité de n'avoir jamais perdu face à l'OM.

«Je vais demander d'envoyer de longs ballons devant»

L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier a évoqué, au micro de Prime Vidéo, le retour de Kylian Mbappé, avec ironie : « Mon plan au milieu de terrain ? On ne passera pas par le milieu de terrain, je vais demander à mes défenseurs centraux d'envoyer de longs ballons devant (rires). »

«Gagner les deuxièmes ballons»