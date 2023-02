Le PSG s’attaque à un crack, il se fait calmer

La rédaction

Alors que le PSG fonce depuis quelques semaines sur Luka Vuskovic, les cartes sont rebattues à la suite d’une déclaration de la jeune pépite croate. Agé seulement de 16 ans, il a annoncé vouloir poursuivre sa carrière en Croatie. Un cup dur pour le PSG. Luis Campos peut déjà se tourner vers un autre dossier pour renforcer son équipe.

Annoncé au PSG depuis le mois de novembre, Luka Vuksovic se fait désirer. Le défenseur central croate vient de fêter ses 16 ans, le 24 février avec en prime, un premier contrat professionnel au Hajduk Split. Lié au club croate jusqu’en 2026 désormais, si Paris veut s’offrir Vuskovic, il faudra sans doute mettre plus que les 4M€ posés sur la table en novembre dernier.

« C’est mon rêve et j’espère qu’il se réalisera »

Le défenseur a fait le tour de la jeunesse avec le Hajduk et a attiré l’attention des meilleurs clubs européens, avec Milan et le PSG en pole position. Mais il ne semble pas vouloir quitter son club : « Ça fait du bien de continuer à faire partie de cette grande famille. J’ai été ici toute ma vie, je me souviens des premiers jours, le premier but pour Hajduk, tout ce que j’ai vécu à l’Académie. Je suis heureux d’avoir pu aider mes coéquipiers jusqu’à présent. Mon prochain grand désir est de contribuer à la première équipe, de faire mes débuts officiels parce que c’est mon rêve et j’espère qu’il se réalisera bientôt » , a déclaré Vuskovic sur le site officiel du club croate.

Vuskovic au PSG, pas pour tout de suite ?

Gros coup dur pour le PSG qui table sur une nouvelle politique sportive et veut faire confiance à la jeunesse. Même si le dossier n’est pas clos, difficile d’imaginer Luka Vuskovic signer dès cet été en France.