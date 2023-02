Mbappé - PSG : «C'est un extraterrestre», il promet l'enfer à l'OM

La rédaction

Ce dimanche soir se jouera l'un des matchs les plus importants de la saison pour le PSG et l'OM, avec la confrontation entre les deux ennemis en clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Un match qui verra le retour de Kylian Mbappé, absent lors de la défaite de son équipe en Coupe de France et qui fera le plus grand bien au PSG, lui qui est invaincu face à l'OM.

Mbappé va-t-il martyriser encore une fois l'Olympique de Marseille ? Habitué à scorer quasiment à chaque match, ayant disputé treize rencontres face à l'OM, avec un bilan de onze victoires et deux matchs nuls. En prime, le numéro 7 du PSG a inscrit huit buts et délivrés deux passes décisives. Ainsi, l'OM est donc l'une des proies favorites de Kylian Mbappé.

« C'est un extraterrestre »

Lionel Charbonnier, ancien international français champion du monde en 1998 s'est enflammé sur Mbappé sur les ondes de RMC , dans l'émission After Foot : « Mbappé, tu peux lui mettre n’importe qui en face, c’est un extraterrestre. »

«Tu peux lui mettre n'importe qui en face»