Mbappé : En pleine polémique, le PSG se fait fracasser

Florian Barré

À la suite d’une vidéo réalisée pour la campagne de réabonnement du PSG pour la saison prochaine, Kylian Mbappé a montré son agacement sur les réseaux sociaux en mettant en avant son combat sur les droits à l’image individuelle. Daniel Riolo a réagi, effaré, à la nouvelle polémique dont se serait bien passé le club parisien.

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a publié sur ses réseaux, une vidéo mettant en avant le nouveau projet du club de la capitale où apparaît majoritairement Kylian Mbappé. Ce dernier est accompagné par quelques plans mettant en valeur Nuno Mendes et la jeunesse formée au club, comme Ilyes Housni, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery. Chose que n’a pas du tout apprécié le meilleur buteur de l’histoire du PSG (202 buts).

Le message de Mbappé sur ses réseaux

Sur son Instagram , Mbappé est sorti de ses gonds : « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur, poursuit le principal intéressé. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » .

Le PSG « explose tous les critères de la nullité »