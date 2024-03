Mbappé en boite de nuit avec une star du PSG, les révélations de la presse espagnole

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid pour son avenir, le joueur du PSG avait dernièrement fait le voyage en Espagne... pour se rendre à Barcelone. Profitant de quelques jours de congés accorder par le club de la capitale, Mbappé s'était envolé pour la Catalogne avec Achraf Hakimi. Et les deux amis ont visiblement bien profité.

Après 7 ans au PSG, l'avenir de Kylian Mbappé devrait s'écrire en Espagne. Mais cela n'empêche pas l'international français de d'ores et déjà se rendre de l'autre côté des Pyrénées. Il y a quelques jours, Mbappé s'était ainsi envolé pour Barcelone, accompagné notamment d'Achraf Hakimi. Et voilà qu'on en sait désormais plus sur le programme de cette escapade catalane.

Le clan Mbappé s'active déjà à Madrid ! https://t.co/uyxZaqJ489 pic.twitter.com/ybhrPHQNCG — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Mbappé et Hakimi ont fait la fête à Barcelone

Qu'ont bien pu faire Kylian Mbappé et Achraf Hakimi à Barcelone ? Relevo a révélé les coulisses du voyage en Catalogne des deux stars du PSG. Ainsi, Mbappé et Hakimi en auraient profité pour faire du karting, aller dans différents restaurants, mais aussi fréquenter des boites de nuit à la mode à Barcelone.

Mbappé, « leader des soirées de débauches » ?