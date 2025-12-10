Mbappé - «C'est un blaireau» : Daniel Riolo craque en direct !

Axel Cornic

Intouchable lors de ses débits à l’AS Monaco, Kylian Mbappé est de plus en plus critiqué, surtout depuis la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Mais celui qui évolue désormais au Real Madrid a trouvé un soutien assez inattendu, en la personne de Daniel Riolo.

Rarement un joueur aura autant divisé les fans français. Véritable phénomène sur un terrain, Kylian Mbappé agace de plus en plus et pas seulement pour son jeu parfois trop axé sur l’individualisme. C’est surtout le cas en France, pays qu’il a quitté en 2024 pour poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Daniel Riolo monte au créneau pour défendre Mbappé Le sujet a évoqué dans plusieurs débats, mais dans l’After Foot la star du football français a trouvé un avocat tout particulier. « Certains ne le veulent pas dans leur équipe et souvent, ce sont des supporters du PSG » a déclaré Daniel Riolo, glissant au passage un petit tacle aux fans du PSG.