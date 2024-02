Mbappé : «Blaireaux», Riolo règle ses comptes et tacle Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul ce dimanche au Parc des Princes. Le groupe de Luis Enrique est même passé proche de la défaite. Finalement, un penalty obtenu dans le temps additionnel a permis de sauver le club parisien. Sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo s'en est pris à Luis Enrique, dont les choix ont été pointés du doigt.

Face à Rennes, le PSG est passé proche de la catastrophe. Mené pendant toute la rencontre, le club parisien a obtenu le point du match nul dans le temps additionnel (1-1). Une rencontre marquée aussi par la sortie prématurée de Kylian Mbappé (65ème minute). Un choix critiqué par Daniel Riolo sur X.

Riolo critique les choix de Luis Enrique

« Que Mbappé fasse un match horrible ok. Mais les choix ? En 9 on a le droit de pas y croire ? Lee titulaire en chouchou ? Et les presta d’Hakimi ? Barcola ? C’est la mode des blaireaux de taper sur Mbappé c’est ça ? Mais c’est encore de très loin le meilleur de cette équipe » a lâché le chroniqueur de RMC.

« Je me suis régalé »