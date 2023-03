Mbappé allume la mèche, ils sont prêts à l’éteindre

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire du PSG et compte bien continuer d’écrire sa légende, à commencer par une qualification mercredi prochain en Ligue des champions. Le Bayern Munich l’attend au tournant.

Kylian Mbappé est prêt à entrer un peu plus dans l’histoire du PSG. Samedi soir, lors de la réception du FC Nantes au Parc des princes, le champion du monde tricolore a inscrit le 4ème but d’une rencontre disputée face aux Canaris (4-2). Ce qui a fait bouger son compteur de buts à 201 réalisations, lui permettant de dépasser Edinson Cavani au classement des buteurs et d’en devenir le meilleur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

«C’est la même chose pour nous»

Après la désillusion du 14 février face au Bayern Munich pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (1-0), Kylian Mbappé avait pris rendez-vous pour le 8 mars en affirmant que le PSG restait favori. Et pour Canal+ samedi soir, Mbappé a récidivé. « Si je garde les 202, 203 et 204ème buts pour mercredi ? Oui, même plus, on espère. On va essayer. On va là-bas pour se qualifier. On est déterminés, on a repris confiance et maintenant il faut gagner ». Un message que Leon Goretzka n’a pas manqué puisqu’il lui a répondu à quelques jours de la manche retour avec le message suivant. « C’est la même chose pour nous ».

Incroyable, Mbappé se paye l’OM en plein direct https://t.co/bAk7MBGGOA pic.twitter.com/9dK6eUhXcn — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

«Le fait que le match ait été serré à la fin est peut-être un bon test pour le match de Ligue des champions contre le PSG»