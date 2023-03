Maudit, le PSG reçoit enfin de bonnes nouvelles

Amadou Diawara

Ces derniers mois, le PSG voit son effectif se décimer. Alors que l'infirmerie parisienne se remplit au fil des semaines, Christophe Galtier aurait pu voir Marquinhos et Nordi Mukiele déclarer forfait pour le choc face au Bayern. Mais heureusement pour le technicien du PSG, ils seraient tous les deux aptes à débuter le huitième de finale retour de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena ce mercredi soir.

Ces dernières semaines, les joueurs du PSG multiplient les blessures. En effet, Christophe Galtier peine à avoir son effectif au complet depuis la reprise post-Coupe du Monde. Et actuellement, le technicien du PSG est privé de Renato Sanches, Neymar et de Presnel Kimpembe, qui sont blessés sérieusement.

Marquinhos et Mukiele touchés contre Nantes

Lors du choc de ce samedi soir face au FC Nantes d'Antoine Kombouare, le PSG a réussi à l'emporter (4-2) grâce à ses stars qui sont sur pied, à savoir Kylian Mbappé et Lionel Messi. Toutefois, le club de la capitale a perdu à la fois Marquinhos et Nordi Mukiele tous les deux sortis sur blessure.

Marquinhos et Mukiele aptes pour le Bayern