C'est l'hécatombe au PSG, le verdict tombe pour cette star

Ce samedi soir, le PSG a gagné contre le FC Nantes, mais a perdu Marquinhos, sorti sur blessure. Alors que le club parisien va affronter le Bayern ce mercredi, son capitaine devrait être de la partie. Toutefois, Marquinhos sera contraint de serrer les dents parce qu'il souffre d'une déchirure intercostale.

Avant d'affronter le Bayern ce mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena, le PSG a dû se frotter au FC Nantes au Parc des Princes. Si Christophe Galtier peut se réjouir d'avoir vu son équipe l'emporter (4-2), il a encore perdu un homme au combat.

Marquinhos est victime d'une déchirure intercostale

Alors que Neymar, Presnel Kimpembe et Renato Sanches sont déjà à l'infirmerie, Marquinhos est également touché. Contraint de sortir prématurément face au FC Nantes ce samedi, le capitaine du PSG souffrirait d'une déchirure intercostale selon L'Equipe . Et cette blessure serait particulièrement douloureuse.

Marquinhos titulaire, mais pas à 100% contre le Bayern