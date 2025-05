Masterclass au PSG, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, ce samedi 31 mai pourrait être un jour historique de fête avec l’éventuel premier sacre du club parisien en Ligue des champions contre l’Inter. Une campagne européenne digne d’une histoire politique d’après Arsène Wenger. L’ancien coach d’Arsenal a communiqué son impression sur le parcours du Paris Saint-Germain, soulignant la masterclass de Luis Enrique.

Le 22 janvier 2022, le PSG lançait son rush européen en grande pompe en remontant les deux buts marqués par Manchester City au Parc des princes pour s’imposer sur le score de 4 buts à 2 en saison régulière. Dès lors, la confiance n’a plus quitté le vestiaire du PSG qui est parvenu à se qualifier pour la phase à élimination directe. Dès lors, les hommes de Luis Enrique ont éliminé à chaque tour un club de Premier League à compter des 1/8èmes de finale : Liverpool, Aston Villa et Arsenal.

«Le PSG les a tous mangés» Coach légendaire d’Arsenal et directeur actuel du développement du football mondial pour la FIFA, Arsène Wenger n’a pas manqué de souligner cette progression fulgurante du PSG qui a fait de cette équipe entraînée par Luis Enrique une véritable locomotive inarrêtable. « Le mérite de Luis Enrique ? Ils ont éliminé les quatre équipes de Premier League ( ndlr 3 ). Et qui était le plus dangereux cette année ? La Premier League, peut-être le Barça. Le PSG les a tous mangés. Ils sont là où ils méritent d'être ».