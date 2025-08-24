Marquinhos remplacé : Le coup de théâtre annoncé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En s’attachant les services d’Illya Zabarnyi jusqu’en 2030, le PSG ne se contente pas d’un pari sur l’avenir. À 22 ans, le défenseur ukrainien arrive avec l’étiquette de titulaire en puissance et pourrait rapidement rebattre les cartes dans la hiérarchie centrale, où Marquinhos voit son statut de patron de la défense contesté comme jamais.

llya Zabarnyi était l’une des priorités du PSG cet été, et son transfert aura tenu en haleine dirigeants et supporters. Le jeune international ukrainien a séduit par son profil moderne de défenseur central : solide dans les duels, propre à la relance et doté d’une lecture du jeu au-dessus de la moyenne. À seulement 21 ans, il représente déjà une valeur sûre en Europe et s’est imposé comme un élément incontournable de Bournemouth en Premier League. Les négociations entre les deux clubs ont été longues et intenses, preuve de l’importance accordée à son recrutement. En parvenant à attirer Zabarnyi, le PSG envoie un message clair : il souhaite, à terme, remodeler sa défense.

Marquinhos en grand danger ? L’entraîneur Mircea Lucescu, qui l’a vu éclore au Dynamo Kiev, affirme que personne n'est à l'abri, pas même Marquinhos. « Au PSG, il y a Marquinhos et Pacho, mais vous verrez que, à la fin, c'est lui qui jouera le plus. Il a des qualités incroyables. Il a su utiliser son intelligence pour devenir le joueur qu'il est. Et ce n'est pas fini » a déclaré l'ancien coach roumain dans les colonnes de L'Equipe.