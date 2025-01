«Malin», un joueur du PSG lui fait vivre un moment jamais vu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, pendant plus de 80 minutes, Espaly, club de N3, a réussi à tenir tête au PSG. L’attaquant Maxence Fournel avait notamment permis à son équipe d’y croire, lui qui devait notamment se frotter à Lucas Hernandez. Et comme il l’a raconté après ce match de Coupe de France, le défenseur du PSG lui a fait vivre quelque chose d’unique.

Entre le PSG et Espaly, la logique a été respectée en Coupe de France. Le club de la capitale s’est imposé (2-4), mais face aux amateurs de N3, les joueurs de Luis Enrique ont tout de même été inquiétés pendant plus de 80 minutes. Maxence Fournel avait notamment égalisé pour Espaly ramenant les deux équipes à 2-2 à la 71ème minute.

Après Kvaratskhelia, le PSG prépare un autre coup qui pourrait bouleverser le mercato ! 🔥

➡️ https://t.co/X2jzzwcKGd pic.twitter.com/iV2aWueELB — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

« C'est plus costaud, c'est plus rapide »

Maxence Fournel aura donc réussi à marquer face au PSG, alors même qu’il avait au marquage un certain Lucas Hernandez, champion du monde avec l’équipe de France en 2018. Pour L’Eveil, l’attaquant d’Espaly a raconté son duel avec le Parisien, expliquant notamment : « La différence entre Lucas Hernandez et un défenseur de N3 ? C'est plus costaud, c'est plus rapide, il anticipe, il est malin ».

« On ne me l'avait encore jamais faite celle-là »

« Je levais à peine le bras, il se mettait dessous pour dire que je lui avais mis un coup de coude. On ne me l'avait encore jamais faite celle-là. J'ai beaucoup appris en un match, ça me servira pour la suite, c'est certain », a-t-il poursuivi sur Lucas Hernandez.