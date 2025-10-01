Malédiction au PSG, la sortie surréaliste de Riolo !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG est frappé par une malédiction. En effet, Luis Enrique voit ses meilleurs soldats tomber un à un à cause de blessures. Privé de plusieurs éléments clés de son XI type, le coach du PSG va devoir bricoler ce mercredi soir contre le FC Barcelone. A tel point que Daniel Riolo estime qu'il ne faut pas attendre grand chose de ce choc.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions. Malheureusement pour Luis Enrique, il va devoir faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia pour ce choc face au Barça.

Barcelone : C'est l'hécatombe au PSG Alors que l'infirmerie du PSG est pleine, Daniel Riolo a annoncé la couleur avec la confrontation face au FC Barcelone. Et le journaliste de RMC Sport n'est pas du tout confiant pour club parisien.