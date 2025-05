M6 - Canal+ : Le PSG au cœur d’une énorme bagarre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG défiera l'Inter Milan afin de tenter de décrocher la première Ligue des champions de son histoire. Une affiche très attendue qui sera diffusée sur deux chaînes différentes, à savoir Canal+, mais également M6 en clair. Hervé Mathoux s'est ainsi confié sur la bataille qui s'annonce à la télévision.

Samedi soir, la France aura les yeux rivés sur Munich où se déroulera la finale de la Ligue des champions qui opposera le PSG à l'Inter Milan. L'occasion pour le club de la capitale de tenter de remporter sa première C1. Un choc qui sera co-diffusé en France puisque Canal+, comme depuis le début de la compétition, retransmettra la rencontre avec un dispositif exceptionnel, tandis que M6 a obtenu la diffusion en clair de l'évènement. Par conséquent, une petite bagarre s'engage entre les deux chaînes, et Hervé Mathoux évoque d'ailleurs cette concurrence.

M6 et Canal+, la bataille pour la finale « On a la chance d’avoir plus de place qu’on ne peut en avoir au Parc des Princes, parce qu’on est diffuseur numéro 1 en France. Quand il y a une finale de la Ligue des champions, toutes les chaînes sont là, il y a beaucoup de demandes, mais quand on a la chance d’avoir des clubs de notre pays, on a l’opportunité d’avoir de bons emplacements », explique-t-il sur le plateau de Culture médias sur Europe 1, avant de poursuivre.