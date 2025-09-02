Luis Enrique trouve «un joueur indispensable», le gros changement au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps critiqué, Fabian Ruiz a réussi à inverser la tendance en retournant l’opinion publique. Titulaire indiscutable dans l’équipe qui a remporté la Ligue des champions, le milieu de terrain espagnol s’est imposé comme un joueur indispensable du PSG comme le souligne Bixente Lizarazu.

Qui aurait pu penser que Fabian Ruiz devienne l'un des joueurs clés du PSG ? En grande difficulté pour ses premiers mois à Paris, le milieu de terrain espagnol a pris une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique. Et Bixente Lizarazu s'enflamme pour l'évolution de Fabian Ruiz, devenu un taulier du club parisien.

«Fabian Ruiz est indispensable» « Fabian Ruiz est indispensable, parce qu'il est l'équilibre de cette équipe. Il est le milieu de terrain qui se projette le mieux en attaque, il casse les lignes dans ses projections. Et il est capable de faire des différences quand l'équipe est un peu bloquée », analyse-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.