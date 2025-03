Luis Enrique : Tout a changé au PSG, le vestiaire se lâche

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement révolutionné la manière de jouer du club parisien. Mais c’est également dans le vestiaire que les mentalités semblent différentes. Figurant parmi les membres les plus expérimentés de l’effectif, Lucas Hernandez s’est confié sur l’atmosphère ambiante à Paris.

Plus rien n’est similaire. Qu’elle semble loin l’époque où le PSG était en proie à de nombreux conflits en interne, que ce soit au niveau de ses joueurs ou parfois même de ses dirigeants. Avec une prise de recul de la part de Nasser Al-Khelaïfi, un tandem composé de Luis Enrique et de Luis Campos, ainsi qu’un effectif rajeuni et solidaire, le club de la capitale a totalement changé de cap sur ces deux dernières années.

Le PSG révolutionné par Luis Enrique

Dans un vestiaire marqué par l’absence de véritable vedette à l’ego mal placé, le PSG rayonne. Symbole d’une véritable montée en puissance, l’effectif de Luis Enrique est en grande forme sur ce début d’année 2025. Invaincu en Ligue 1, Paris a progressé en Ligue des Champions, et a su dominer Liverpool au Parc des Princes malgré une défaite frustrante en fin de match mercredi soir (0-1). Quoi qu’il en soit, il fait bon vivre actuellement du côté du PSG, et ce n’est certainement pas Lucas Hernandez qui dira le contraire.

« C’est aussi ça qui fait la différence sur le terrain »

Auprès de la chaîne officielle du club sur YouTube, l’international Français, revenu d’une grosse blessure au genou à la fin de l’année dernière, s’est livré sur l’atmosphère du vestiaire. « Je passe plus de temps avec mes coéquipiers qu’avec ma femme. C’est la vérité, entre les entraînements, les voyages, ou les hôtels. Donc tu es obligé d’avoir une bonne connexion, un bon lien avec tes coéquipiers, et c’est aussi ça qui fait la différence sur le terrain. J’ai connu des groupes où ceux qui jouaient pas étaient pas contents, ils ne parlaient pas, restaient dans leur coin. Là non, il y en a 11 qui jouent, mais ceux qui ne jouent pas ils sont là. Le jour d’après, on s’entraîne, ceux qui n’ont pas joué se donnent à 100 % à l’entraînement. Tout le monde est convaincu qu’on veut avoir le même résultat à la fin de l’année, et on veut tous aller chercher le même objectif. »