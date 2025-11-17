Luis Enrique s’en va, la réponse surréaliste du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du côté du PSG, cette trêve internationale de novembre aura concerné la quasi-totalité de l’effectif. Pas moins de 18 joueurs ont été mobilisés à Paris. De ce fait, Luis Enrique a décidé de quitter la capitale afin de rentrer en Espagne. En interne, le club parisien n’hésite pas à blaguer à ce sujet.

Le PSG en pause. Dans un début de saison marqué par un rythme intense ainsi que des blessures à répétition, le club de la capitale a pris cette trêve internationale comme une pause bien méritée, en tout cas en ce qui concerne les membres du staff.

C’est le désert au PSG En effet, ce sont pas moins de 18 joueurs qui ont été mobilisés lors de cette trêve du côté du PSG. Comme l’indique l’Equipe ce dimanche, Luis Enrique ne dispose même pas d’assez de joueurs pour pouvoir entraîner correctement son effectif au Campus PSG. Sans compter les jeunes joueurs issus du centre de formation, seul Lucas Beraldo n’a pas été convoqué par le Brésil, et est donc resté dans la capitale.