Luis Enrique - PSG : Le complot qu’il a réussi à déjouer !

Axel Cornic

Arrivé en 2023, Luis Enrique a tout vécu au Paris Saint-Germain. Porté aux nues après la victoire historique en Ligue des Champions, l’Espagnol a surtout été beaucoup critiqué pour ses choix parfois surprenants. Et certaines commencent à revenir, avec le début de saison parisien assez délicat.

C’est peut-être sa revanche. Souvent pointé du doigt pour sa vision assez radicale du football, Luis Enrique a décidé de faire table rase au PSG pour entamer un tout nouveau projet. Il a mis du temps à installer ses idées, mais finalement il a réussi à construire l’une des meilleures équipes de l’histoire du club parisien.

« Depuis qu’il est arrivé, on lui a mis une étiquette sur la gueule » Certains n’hésitent d’ailleurs pas à dénoncer le scepticisme qu’il a pu y avoir autour du coach du PSG, avant la victoire en Ligue des Champions de mai dernier. « Depuis qu’il est arrivé, on lui a mis une étiquette sur la gueule » a assuré Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.