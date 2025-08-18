Luis Enrique - PSG : La révolution qui le régale

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tacticien du PSG, Luis Enrique est parvenu à réinventer Ousmane Dembélé à un poste de numéro 9 et a, avant cette révolution, positionné Vitinha en sentinelle devant la défense. Un changement que le principal intéressé n'avait pas vu venir, mais qui l'enchante dans ce contexte bien précis.

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a su tirer le meilleur de Vitinha. Nommé entraîneur un an après la signature de l'international portugais, premier transfert de l'ère-Luis Campos au PSG, le coach espagnol a repositionné Vitinha au poste de sentinelle devant la défense.

«Si tu me mets numéro 6 dans une équipe qui défend seulement, ça va être mauvais» Un changement spécial pour Vitinha qui ne peut marcher que dans l'animation mise en place par Luis Enrique dans un club comme le PSG à ses yeux. « Comment vous avez appris en même pas deux ans à être un vrai numéro 6, une sentinelle ? Ca dépend. Si tu me mets numéro 6 dans une équipe qui défend seulement, ça va être mauvais. Mais dans une équipe comme ça où on a le ballon, où on veut ressortir depuis le gardien, c'est parfait pour moi ».