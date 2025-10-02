Luis Enrique - PSG : Carnage annoncé en direct, «il les bouffe tous !»

Axel Cornic

Avec la victoire sur la pelouse du FC Barcelone sans ses plus grandes stars (1-2), Luis Enrique s’attire énormément de louanges ce jeudi. Le travail opéré par l’Espagnol au club, surtout auprès des jeunes talents, est unanimement salué et certains se demandent si quelqu’un va bien pouvoir l’arrêter.

C’est la victoire d’un seul homme. Si le collectif du PSG est souvent mis en avant, c’est surtout grâce à tout le travail opéré par Luis Enrique depuis son arrivée en 2023. L’ancien du FC Barcelone a su imposer ses idées et même s’il a longtemps été critiqué, il n’a jamais changé de cap.

« Cet entraîneur, il lit les adversaires, il mange tous les autres techniciens européens un par un » Forcément, il récolte maintenant tous les fruits de ce travail et les louanges qui vont avec. « À l'arrivée, cette force qu'ils dégagent, avec un entraîneur génial… Cet entraîneur, il lit les adversaires, il mange tous les autres techniciens européens un par un. Il les bouffe » a lancé Jérôme Rothen.