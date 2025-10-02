PSG : Nouvelle relation pour Al-Khelaïfi, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent dans les tribunes du stade Montjuic pour assister à la victoire du PSG contre le FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi était présent aux côtés de son homologue catalan à savoir Joan Laporta. Et alors que les relations entre les deux présidents de club ont longtemps été tendues, il semble bien qu'aujourd'hui tout aille mieux.

Mercredi soir, le PSG a réalisé une magnifique prestation en s'imposant à Barcelone malgré une cascade de blessures (2-1). Une rencontre à laquelle a évidemment assisté Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG était présent dans les tribunes du stade Montjuic, en compagnie de son homologue Joan Laporta.

Al-Khelaïfi et Laporta, la relation surprise Et alors que les relations entre les deux présidents ont longtemps été glaciales, notamment en raison du passif récent entre le Barça et le PSG, mais également à cause des désaccords au sujet de la Super Ligue, RMC Sport révèle que tout va beaucoup mieux entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta, à tel point que le président du Barça est venu féliciter son homologue du PSG en lui glissant : « C'est la meilleure équipe que j'ai vue depuis un moment. Vraiment l'ensemble de l'équipe. »