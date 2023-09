Luis Enrique prévoit du lourd pour le PSG

Jean de Teyssière

Le PSG a très bien débuté sa campagne de Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund au Parc des Princes, mardi (2-0). Kylian Mbappé a inscrit son 41ème but en Ligue des Champions et a été suivi par Achraf Hakimi. Cinq jours après la défaite subie à domicile face à l'OGC Nice (2-3) en Ligue 1, le PSG s'est bien repris. Au point de privilégier la Ligue des Champions à la Ligue 1 ? Non, estime le média Le Parisien, puisque le PSG et Luis Enrique veulent tout remporter cette saison.

Face au Borussia Dortmund, le PSG a bien entamé sa campagne européenne. Comme chaque saison, le club de la capitale espère faire bonne figure dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et le recrutement a été fait dans ce sens. L'apport de Luis Enrique, qui a remporté le titre en 2015 avec le FC Barcelone pourrait être un sacré coup de pouce pour le PSG cette saison.

«Aucune compétition ne sera privilégiée»

Pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, le PSG n'a mis de côté aucune compétition cette saison : « Les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants veulent tout gagner. Surtout qu'il est plus facile pour n'importe quel club de remporter son championnat plutôt que la Ligue des champions. Donc, aucune compétition ne sera privilégiée. »

«Le PSG essaiera de remporter toutes les compétitions»